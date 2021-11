Rebordelo, Vimioso, FC Vinhais e Sendim carimbam passaporte para os quartos

O Rebordelo venceu no terreno dos Estudantes Africanos por uma bola a zero, mas não teve tarefa fácil na primeira metade do encontro.

A vantagem (3-0) conseguida no primeiro jogo era confortável para a equipa de Nuno Loureiro, mas a formação dos Estudantes ainda acreditou na reviravolta enquanto a as pernas deixaram.

Na primeira parte os locais conseguiram várias aproximações à baliza de Rato. Logo nos primeiros minutos Davy Mendes e João Semedo conseguiram levar perigo, mas não passou disso mesmo.

Aos 15 minutos surge uma contrariedade para os visitantes, João Octávio saiu do jogo por lesão e teve mesmo que receber tratamento hospitalar, o que obrigou Nuno Loureiro a mexer muito cedo no 11 inicial.

Com os Estudantes a ganhar confiança foi necessária uma conversa séria ao intervalo para os homens de Rebordelo mostrarem acerto dentro das quatro linhas. E resultou. Michael Governor resolveu o jogo aos 68’ mas outras oportunidades foram desperdiçadas por parte dos forasteiros para conseguirem um triunfo mais gordo.

Em Sendim, no Campo Valentim Guerra, a equipa da casa bateu o Vila Flor SC por 5-2, depois do 2-2 verificado no primeiro jogo. Bruno Souza voltou a mostrar veia goleadora, fez dois golos, Rhuan e Kiki também marcaram. Jonathan apontou os dois tentos dos vilaflorenses.

O F.C. Vinhais não vacilou em casa. Os comandados de Nuno Fernandes venceram o G.D. Mirandês por 2-0 Quanto ao F.C. Vinhais com golos de Henrique Almeida e Diogo Souza. As duas equipas terminaram a partida apenas com dez elementos casa. Aos 29 minutos foram expulsos Márcio, avançado do F.C. Vinhais, e Elvis, defesa do Mirandês.

Quanto ao Vimioso venceu no reduto do G.D Moncorvo por 1-3. Maikon colocou a equipa de Eurico Martins em vantagem perto do intervalo, aos 41’. Na segunda metade, Mendy fez o 0-2 aos 65 minutos e Kojo reduziu para 1-2 aos 70’. Já em cima do apito final, aos 90’, Mendy rubricou o segundo da conta pessoal o terceiro do Vimioso.

As quatro equipas juntam-se ao G.D. Bragança, Carção, Argozelo e F.C. Carrazeda que tinham ficado isentos da primeira fase da competição.