Refugiados ucranianos chegaram a Mogadouro

O primeiro grupo chegou sexta- -feira, dia 22 de Abril, sendo esperados mais refugiados da guerra. A Câmara Municipal de Mogadouro explicou que foi contactada pelo Alto Comissariado para as Migrações, com um pedido para acolherem 60 refugiados da Ucrânia, de forma urgente. “Respondemos afirmativamente e os funcionários do Município fizeram um trabalho de excelência para preparar a Residência de Estudantes, onde as pessoas que acolhemos estão a ser instaladas”, esclareceu o presidente da câmara de Mogadouro, António Pimentel. Este grupo de deslocados de guerra foi recebido pela equipa do Município de Mogadouro no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, e viajaram até à vila transmontana no final da semana passada. O município apela ainda à colaboração de todos “para poder prestar a estas pessoas tão vulneráveis um acolhimento digno, que possa confortar aqueles que já perderam tanto”, estando a recolher bens para apoiar os refugiados.