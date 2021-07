Regresso do público aos eventos desportivos confirmado pelo Governo

Os eventos desportivos vão voltar a ter público a partir do próximo domingo, dia 1 de Agosto, de acordo com as regras definidas pela Direção Geral de Saúde.

O anúncio foi feito esta tarde pelo primeiro-ministro António Costa, que revelou as próximas medidas do Governo no combate à pandemia.

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, marcado para o próximo sábado, entre Sporting CP e SC Braga, não será, por isso, excepção, pois a partir do dia 1 de Agosto os adeptos regressam aos estádios.

Segundo o novo plano de desconfinamento divulgado pelo Governo, no próximo domingo o comércio, a restauração e os espectáculos culturais poderão retomar os seus horários normais, mas todos têm de estar encerrados às duas da manhã. Também deixará de haver limitação de circulação na via pública. Quanto aos bares e discotecas vão continuar fechados, enquanto o teletrabalho deixará de ser obrigatório para ser recomendado nas actividades que assim o permita.