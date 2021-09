Representação massiva do GCB no Campeonato Nacional de Estrada e em Zamora

João Melgo, atleta do Ginásio Clube de Bragança, conseguiu, no sábado, o nono lugar no Campeonato Nacional de Estrada, em Felgueiras, na categoria de sub-23.

Melgo terminou os 10 quilómetros de prova em 34m39s e foi o atleta com melhor resultado do GCB, depois de alguns azares pelo meio. O brigantino sofreu uma queda a meio da corrida.

Nuno Quitério, em veteranos 35, também conseguiu o nono lugar, com o tempo de 35m56s.

Em veteranos 55, Orlando Alves conseguiu a oitava posição na sua categoria.

No sector feminino, Rosária Sebastião destacou-se em veteranas 40 com um sexto lugar.

O Ginásio Clube de Bragança fez-se representar ainda por Inês Neto, Delmina Romão, Bruna Fontoura, Adélia Sendas, Mónica Rodrigues, Manuel Palmeiro, Nuno Freitas, Alírio Sebastião e Ivan Hurtado.

Por equipas, o Ginásio Clube de Bragança foi 16º em masculinos e 9º em femininos.

O Campeonato Nacional de Estrada voltou a realizar-se depois de vários adiamentos por força da pandemia. Felgueiras recebeu a prova pela primeira vez.

Já no domingo, dia 5, 16 atletas do Ginásio Clube de Bragança participaram no XXXVI Media Maratón Ciudad de Zamora.

Na meia-maratona, que o mogadourense Rui Muga venceu, o melhor classificado do GCB foi Hugo Cameirão, 60.º masculino, com 1h32m28s. Já Margarida Soares foi a melhor em femininos, terminando em 18º com 1h57m13s.

Nos 10 quilómetros, Bruno Pires conseguiu a melhor classificação em masculinos ao terminar em 12.º com 36m20s. Em femininos, Eufémia Domingues venceu no escalão de veteranas 55.