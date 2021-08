Representantes do PSOE de Zamora querem estrada de qualidade até à Puebla do lado espanhol

O PSOE de Zamora pede garantias à Junta de Castela e Leão de que haja investimento efectivo na ligação entre Bragança e Puebla de Sanabria. Os espanhóis têm receio que a parte espanhola da ligação entre Bragança e Puebla de Sanábria não tenha as mesmas características que do lado português. Apesar de pertencerem ao partido do governo, reuniram-se em Rio de Onor (Bragança) para anunciar que vão fazer pressão junto das cortes da junta de Castela e Leão para que o projecto da ligação rodoviária avance e tenha o mesmo perfil que os portugueses estão a projectar, ou seja, uma estrada com 12 metros de largura e moldes de itinerário principal ou via rápida. O secretário geral do PSOE de Zamora e deputado, Antidio Fagúndez, afirmou que “é necessário que a junta de Castela e Leão inclua a estrada León-Bragança nos fundos europeus de recuperação para aproveitar as oportunidades para Sanabria e Trás-os-Montes com a nova estação do AVE”. No entanto, receiam que os projectos a que tiveram acesso não resultem numa ligação que permita promover o desenvolvimento de um interface intermodal, que sirva as duas regiões transfronteiriças, já que, segundo avançaram, a previsão é que na parte portuguesa haverá um investimento de 34 milhões de euros para melhorar os 24,2 quilómetros entre Bragança e a fronteira, com duas faixas de 3,5 metros de cada lado e uma berma alargada, num total de 12 metros de largura, enquanto que da parte espanhola, a Junta estará a prever uma estrada de sete metros no total. “Este é um projeto necessário e inevitável, no que toca aos fundos de recuperação, o governo Português já deu um grande passo para que esta estrada seja uma realidade, agora queremos que seja feita a parte espanhola e que se cumpra o compromisso que a junta de Castela e Leão tem”, sublinhou. José Fernández, Alcalde da Puebla de Sanabria e senador por Zamora, entende que “não pode ser que Portugal tenha uma estrada de 12 metros e Espanha a pinte só de negro, há compromissos e todos querem que os dois governos tenham partes iguais e dignas”. Mário Gomes, presidente da união de freguesias de Aveleda e Rio de Onor, acredita que é fundamental que haja uma maior cooperação entre os dois países, uma vez que a via é estruturante para Portugal e Espanha e acredita que “mesmo antes de 2025 o projecto esteja concluído”, havendo estudos prévios para aproveitar o actual traçado da estrada, corrigindo algumas curvas e criando um viaduto internacional para o desvio na aldeia de Varge. O autarca também entende que o perfil da estrada “deveria ter 12 metros de largura, prevendo o aumento do tráfego que vai circular entre os dois países”.