“Representar a nossa selecção é o ponto mais alto da carreira”

Luís Miguel é o embaixador de Trás-os-Montes na modalidade de Goalball. O atleta, natural de Algoso, Vimioso, é jogador do Sporting CP, clube pelo qual já conquistou sete campeonatos nacionais, oito Taças de Portugal, seis Supertaças, dois Campeonatos da Europa e duas Ligas dos Campeões.

Mas o que é o Goalball? Este desporto surgiu em 1946 e tinha como objectivo reabilitar os veteranos da Segunda Guerra Mundial que tinham perdido a visão.

Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, o goalball foi criado e desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. O terreno de jogo tem as mesmas dimensões do de voleibol. Todas as marcações do campo são feitas com fio de sisal e fita por cima, para que os jogadores sintam o relevo das linhas através do tacto. As partidas têm uma duração total de 24 minutos, com duas partes de 12 minutos. Cada equipa é constituída por três jogadores titulares e três suplentes. A bola utilizada pesa 1250g e tem um dispositivo sonoro interno que em contacto com o solo permite aos jogadores detectar a sua trajectória.

O goalball é um desporto baseado nas percepções táctil e auditiva, por isso não pode haver ruído no recinto durante o jogo.

Em Portugal há, actualmente, 106 praticantes de goalball distribuídos por dez equipas.

Luís Miguel é invisual desde a nascença, mas isso não o impediu de praticar desporto. O Sporting CP, clube de referência no panorama nacional da modalidade, é o emblema que representa desde 2015. “Em 2015 assinei pelo Sporting, um contrato com a duração de dois anos, que viria a ser renovado na época 2017 2018 presente. Contrato que termina nesta época, e o qual já me foi proposta a renovação”, adiantou o atleta.

O trabalho realizado na formação leonina já valeu a Luís Miguel a chamada à selecção nacional de goalball por diversas vezes. Em 2018, o vimiosense despediu-se da equipa das quinas por questões profissionais e agora está de regresso para ajudar Portugal a conseguir o apuramento para os Paralímpicos 2024, em Paris.

Luís Miguel não esquece a primeira convocatória oficial. “Foi em 2012 para o Campeonato Europeu de Goalball, em Manchester, Inglaterra, onde viríamos a conquistar o segundo lugar e a respectiva subida ao grupo B. Daí para cá estive sempre nos seis escolhidos pelo seleccionador nacional. Representar a nossa selecção é o ponto mais alto da carreira de qualquer atleta e um orgulho”, afirmou.

O atleta transmontano iniciou a carreira no Desportivo de Alcoitão, que representou durante três temporadas e onde conquistou três taças de Portugal e dois campeonatos nacionais. Seguiu-se a CAPO de Lisboa, a Associação de Cegos e Amblíopes do Seixal pela qual vendeu uma Supertaça e uma Taça de Portugal, e o Sporting que representa actualmente e onde é capitão de equipa desde 2016. “É algo que me enche de orgulho, sinal da dedicação, superação e entrega ao clube”.

Na temporada passada jogou a final da Liga dos campeões e do Campeonato do Mundo de Clubes, tendo terminado ambas em segundo lugar.