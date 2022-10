Requalificação dos campos de ténis do Clube Académico de Bragança vai avançar

Com o número de praticantes de ténis a aumentar, o Clube Académico de Bragança (CAB) quer dar melhores condições aos atletas, que são cerca de 70, para a prática da modalidade.

As obras de requalificação dos dois campos de ténis há muito que estão planeadas, mas por falta de recursos financeiros ainda não tinha sido possível avançar com a empreitada. Entretanto, o Município de Bragança já garantiu uma verba para ajudar o clube a concretizar a obra. “Efectivamente, está previsto no Orçamento Municipal deste ano um apoio financeiro ao CAB para requalificação dos dois campos, pois também entendemos que não reúnem as melhores condições para a prática da modalidade”, avançou Miguel Abrunhosa, vereador da autarquia de Bragança.

A verba do município para a requalificação dos campos de ténis do CAB ronda os 60 mil euros.

Lília Morais, responsável pela modalidade, considera importante a melhoria das condições do espaço desportivo. “O sonho vai tornar-se real em breve e vamos poder dar melhores condições a estes atletas. Já utilizámos campos iluminados cedidos pela Junta, IEFP e o pavilhão de Rebordão quando chove”.

O clube organizou, de 5 a 9 de Outubro, o Bragança Open 2022 e o número de participantes aumentou, 38 no total, com jogos realizados em três espaços distintos da cidade.

No Bragança Open 2022, Diana Pereira, de Mirandela, venceu em femininos e Lucas Sakurada em masculinos.

Foto de CAB