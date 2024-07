Resíduos do Nordeste contesta decisão da ACT sobre trabalhadores com contrato temporário

A Resíduos do Nordeste, empresa intermunicipal de tratamento recolha de lixo, contestou a “interpretação” que a Autoridade Para as Condições de Trabalho (ACT) fez sobre as cerca de 50 pessoas que se queixam, há vários anos, de trabalhar em regime de contrato de trabalho temporário para esta empresa, através de uma outra, a Grandalvo. A ACT deu a conhecer ao Ministério Público a situação dos trabalhadores da Grandalvo Serviços, depois de ter recebido uma denúncia, por parte do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, e ter realizado, em Dezembro, uma acção inspectiva, ao Parque Ambiental do Nordeste Transmontano, tendo notificado a Resíduos do Nordeste para apresentar documentos, nomeadamente registos dos trabalhadores e contratos de trabalho, incluindo contratos de trabalho temporário.