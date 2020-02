Ricardo Figueira e Marco Ferreira homenageados com a Medalha de Mérito Municipal de Bragança

Os dois desportistas receberam a Medalha Municipal de Mérito, no âmbito das comemorações dos 556 anos de Bragança Cidade.

Ricardo Figueira partilhou a distinção com todos os que o ajudaram a construir uma carreira de sucesso no hóquei em patins. “É um orgulho enorme”, afirmou o médico, natural de Bragança.

“O reconhecimento é uma das gasolinas da vida. Fazemos as coisas sem esperar ser reconhecido mas quando acontece é muito bom. Esta medalha também é da minha família, dos meus colegas, dos clubes onde joguei e do Clube Académico de Bragança, que me permitiu ter acesso a uma carreira que acho que foi preenchida e com sucesso”, acrescentou.

Ricardo Figueira destacou-se ainda com a camisola da Selecção Nacional, foi internacional 45 vezes, tendo sido campeão do mundo em 2003.

Já Marco Ferreira disse tratar-se de “um reconhecimento muito especial”. “É um sentimento de orgulho receber esta medalha. Já fui reconhecido em várias localidades do país, mas ser reconhecido em Bragança é especial”.

Além de Marco Ferreira e Ricardo Figueira também Helena Genésio, Directora de Programação do Teatro Municipal de Bragança desde a sua inauguração até 2019, recebeu a Medalha de Mérito Municipal.