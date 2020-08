Ricardo Vilela procura título nacional de fundo em elite

Ricardo Vilela prepara-se para participar nos Campeonatos Nacionais de Ciclismo, em Paredes, de 14 a 16 de Agosto.

Esta é a primeira competição do ciclista brigantino nos últimos cinco meses, já que a pandemia da Covid-19 cancelou várias competições, incluindo a Volta à Catalunha e ao País Basco.

Vilela não esconde a vontade de ser campeão nacional de fundo em elite, depois de já ter conseguido o mesmo feito em sub-23. “Já há alguns anos que procuro ser campeão nacional de fundo em elite. Já fui campeão em sub-23 e gostava de o conseguir em elite. Em 2016 fui terceiro classificado e em 2017 fiquei no segundo lugar. Sei que vai ser difícil pois não sabemos como estamos realmente a nível físico”.

A condição física é o que mais preocupa o ciclista da Burgos BH. Sem competir desde Março, Vilela, tal como os restantes ciclistas profissionais, mantém as rotinas de treino, mas confessa que é uma gestão difícil. “Continuei a treinar normalmente. Estava a treinar para o Troféu Joaquim Agostinho e para a Volta a Portugal, provas que entretanto foram adiadas. Estava com num bom nível de forma e agora é estar bem para os nacionais. Quando não temos a certeza das datas é difícil preparar uma competição”.

O actual momento que atravessa o ciclismo, por força da pandemia, é difícil para todos. “Como e óbvio os patrocinadores são os que dão dinheiro às equipas, que nos pagam os salários, e não havendo competição não há marketing nem divulgação dos patrocinadores. É bastante frustrante para nós, ciclistas, e para os patrocinadores”.

Quanto aos Campeonatos Nacionais de Ciclismo começam na sexta-feira (dia 14) com o Nacional de Contrarrelógio (Elite, Sub-23 e Paraciclismo), no dia seguinte vão para a estrada os ciclistas do Nacional de Fundo Sub-23 e no domingo (dia 16) é a vez dos corredores de Fundo Elite.