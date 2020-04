Rio da Aveleda pode vir a ser reabilitado pelo Ministério do Ambiente

Segundo Mário Gomes, presidente da União de Freguesias de Aveleda e Rio de Onor, este rio não iria ser reabilitado e não se conseguia perceber o motivo. No entanto, fonte do Ministério do Ambiente esclareceu que “é falso que o curso de água tenha sido excluído” e adiantou que o programa está agora a ser “construído” e “ainda não há uma lista de ribeiras que precisam de intervenção”. A fonte informou ainda que tem conhecimento do estado em que se encontra este afluente do rio Sabor. Mário Gomes revelou ter- -se baseado numa notícia de um jornal nacional para fazer aquelas afirmações. Para além disso, admitiu ter sido induzido em erro por um mapa que acompanhava a notícia e daí ter concluído que o rio Pepim não iria ser reabilitado. “Junto à notícia aparece uma distribuição geográfica das intervenções nas ribeiras, mas que se reporta, eventualmente, ao ano de 2017 e foi isso que me levou a crer que o rio não estava incluído”, explicou.