Roberto Ferreira e Ana Santos vencem em Bragança

Roberto Ferreira, em masculinos, e Ana Santos, em femininos venceram, no domingo, em Bragança, a terceira prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse.

O betetista do BTT Seia impôs-se a Mário Costa (Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde) e cortou a meta com 17 segundos de vantagem em relação ao vila-condense. Ainda assim, Mário Costa manteve o primeiro lugar na geral da competição. O último lugar no pódio foi alcançado pelo campeão nacional, Márcio Barbosa.

Esta foi a primeira vitória de Roberto Ferreira em três provas já realizadas num percurso bastante técnico. “A chuva complicou, a pista tinha muita lama e o percurso ficou muito técnico, mas acabou por me favorece porque sou mais pesado. Na última volta acabei por ser mais forte que o Mário”, disse Roberto Ferreira.

No sector feminino, Ana Santos mantém-se invencível. A betetista da Axpo/FirstBike Team/Vila do Conde arrecadou a terceira vitória. “Estava muito frio, sofri muito nas primeiras voltas, mas fiquei muito satisfeita com a vitória”, referiu a atleta.

Ana Santos isolou-se desde o início da prova e lamenta que não haja uma presença feminina maior no ciclocrosse. “Gostava de ver mais raparigas nesta modalidade”, afirmou. Ana Santos ainda é júnior e lidera a classificação geral.

Sobre a baixa participação feminina, Pedro Vigário, seleccionador nacional de ciclocrosse, considera que o facto de ser “um desporto bastante duro” faz com que seja uma modalidade mais procurada pelos homens. Mas a Federação Portuguesa de Ciclismo quer “inverter a tendência”.

Pedro Vigário garantiu ainda a continuidade da prova em Bragança no próximo ano. “No que depender de mim temos a Taça em Bragança nos próximos anos”.

Já Orlando Carvalho, presidente do Velo Clube, mostra-se reticente por considerar que faltam apoios. “Precisámos de mais apoios, não só para montar a pista como para o resto do percurso. A autarquia também tem que ajudar, não só em termos monetários como com recursos humanos. Afinal, a prova divulga a marca Bragança”.

A terceira prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse foi organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo em parceria com a Associação de Ciclismo de Bragança e Velo Clube, e o apoio do Município de Bragança. A próxima etapa está marcada para o dia 8 de Dezembro, em Vouzela.