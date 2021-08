Rodrigo Ferreira cedido ao Trofense

Rodrigo Ferreira vai jogar no Trofense até ao final da presente temporada. O médio, de 19 anos, vai mudar-se para o clube da Trofa, actual 13º classificado da 2ª Liga a título de empréstimo do Leixões, que ocupa o terceiro lugar do segundo escalão do futebol nacional.

O emblema de Matosinhos já oficializou a cedência do jogador. “A Leixões SC – Futebol, SAD informa que o futebolista Rodrigo Ferreira foi cedido ao CD Trofense até ao final da presente temporada”, lê-se na publicação do clube.

Rodrigo Ferreira chegou ao Leixões na temporada 2019/2020 e já representou os sub-19, os sub-23 e a equipa principal dos “Bebés do Mar”. “É um jogador em quem muito acreditamos e confiamos. Rodrigo, boa sorte nesta nova etapa. Aqui te esperamos”.

O jogador, natural de Vinhais, tem contrato com o Leixões até 2024.

Foto de Leixões SC