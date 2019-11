Rodrigo, Ousmane e Daniel muito perto da 2ª Liga

Apesar da crise de resultados que atravessa o GDB, não vence há oito jornadas, os jogadores brigantinos não passam despercebidos. Como o Nordeste já tinha avançado há cerca de um mês, a 29 de Outubro, os médios Rodrigo Ferreira e Ousmane têm sido observados por emblemas de escalão superior, tal como o defesa Daniel Afonso.

O interesse de equipas, sobretudo da 2ª Liga, é cada vez maior nos três jovens jogadores e Milton Roque, presidente do Bragança, não esconde que há uma grande possibilidade “de saírem no final do ano”, até porque segundo apurámos já foi mesmo apresentada uma proposta ao GDB pelos atletas.

A saída dos jogadores representa uma perda enorme para o plantel mas também significa um encaixe financeiro. “Pode não ser um encaixe de imediato mas mais tarde vai trazer compensações financeiras”, acrescentou Milton Roque.

A hipotética saída dos dois médios e do defesa já colocou o departamento de scouting em acção e a procurar soluções, que podem passar pela contratação de jogadores experientes e pela promoção de jovens talentos à equipa sénior.

Entretanto, esta semana os canarinhos preparam a recepção ao Berço, a contar para a jornada 12 da série A, do Campeonato de Portugal. Ao Bragança só a vitória interessa e Milton Roque está confiante, depositando total confiança nos jogadores e equipa técnica. “Estamos muito contente com os jogadores e a equipa técnica. E estamos confiantes que vamos conseguir o nosso objectivo”, afirmou.

GDB reconhece velhas glórias

E fora das quatro linhas, o Bragança vai avançar com o “Cartão das Velhas Glórias”. Trata-se de “um reconhecimento àqueles que passaram pelo clube e que acrescentaram algo à história do GDB”, disse Milton Roque.

O clube vai atribuir o cartão antigos jogadores e treinadores seguindo alguns critérios, como o número de épocas que jogaram no GDB ou os títulos conseguidos.

Segundo presidente do Bragança foi formada uma comissão para elaborar a lista de velhas glórias.

O “Cartão das Velhas Glórias” foi apresentado na passada quinta-feira, no Auditório Paulo Quintela, na iniciativa “Projectar o Futuro alicerçado no passado” que contou com os ex-jogadores François e Paulo Lico, os antigos treinadores Tojé Cepeda e João Eusébio (actual director geral do GDB) e Telmo Afonso, que integrou o departamento médico do clube.