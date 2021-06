Rodrigo quer afirmar-se no plantel principal do Leixões

Rodrigo Ferreira viveu uma época extraordinária no Leixões. O médio, de apenas de 19 anos, natural de Vinhais, é já um dos talentos dos “bebés do mar”.

Iniciou a temporada passada na equipa sub-23 e acabou por dar o salto para o plantel principal, que milita na 2ª Liga, onde realizou 19 jogos. “Foi uma boa época. Comecei nos sub-23, depois surgiu a oportunidade de integrar a equipa principal e agarrei a oportunidade. O meu primeiro jogo foi na Taça de Portugal frente ao Oriental Dragon FC e depois com o Nacional”.

Rodrigo transferiu-se do Grupo Desportivo de Bragança para o Leixões a meio da temporada 2019/2020 e dividiu-se entre os juniores e os sub-23 na Liga Revelação. Um campeonato que é uma montra para os jovens talentos. “A Liga revelação promove os jogadores jovens. É uma liga com muita qualidade”. Quanto à 2ª Liga é “mais exigente e com jogadores muito experientes”.

No balanço da temporada, o jogador vinhaense recorda o início de 2020 e a fase menos positiva pelo facto de ter estado infectado com Covid-19. “Foi uma fase complicada, porque tive sintomas e aconteceu numa altura em que estava a jogar com regularidade, mas mesmo nessa altura tive um acompanhamento diário por parte do clube. Contudo, acho que o pior período para mim, foi o regresso, devido ao cansaço que acabou em certa parte por me limitar”, recordou.

Actualmente de férias na terra natal, em Vinhais, Rodrigo já pensa na nova época. O médio quer afirmar-se no plantel principal do Leixões. “O meu pensamento é afirmar-me no Leixões e ajudar o clube a conseguir os seus objectivos”.

Rodrigo Ferreira tem contrato com o Leixões até 2024. O médio iniciou o seu percurso no futebol na Montes Vinhais, seguiu-se o Grupo Desportivo de Bragança até metade da época 2019/2020, altura em que se transferiu para o clube de Matosinhos. No Leixões jogou nos sub-19, afirmou-se nos sub-23 e acabou por ganhar espaço no plantel principal na 2ª Liga.