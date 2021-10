Rosa Madureira e André Machado vencedores do Ansiães Douro Trail

Foi com o Douro em pano de fundo, por trilhos, caminhos rurais e estradões do concelho de Carrazeda de Ansiães que, no domingo, os 431 atletas completaram a terceira edição do Ansiães Douro Trail.

Rosa Madureira, em femininos, e André Machado, em masculinos, destacaram-se na categoria maior. Os atletas venceram o Trail Longo, de 29 quilómetros.

A atleta da A.D. Marco 09 terminou a prova em 02:11:35 e sem concorrência. “Era um percurso rápido, com poucas subidas e muitas descidas. Correu bem. Tinha participado no primeiro ano e também venci. Não tinha concorrência, fui sempre sozinha”, destacou.

Em femininos, o pódio ficou completo com Paula Soares (AD Amarante), na segunda posição, e Alexandra Fernandes (Oralklass-Amigos do Trail), no terceiro lugar.

No sector masculino, André Machado, de Famalicão, teve que fazer uma boa gestão da prova, depois da lesão sofrida em Agosto e enfrentar a forte concorrência. ”A prova faz parte da Taça de Portugal e estiveram aqui os melhores atletas do Norte do país. Por acaso estou surpreendido comigo pois em Agosto estive lesionado e não contava conseguir este desempenho”.

Paulo Costa (AD Amarante) e Nuno Carneiro (Núcleo Associativo de Santo Tirso) ficaram na segunda e terceira posição, respectivamente.

No Trail Curto, de 16 quilómetros, a brigantina Lucinda Moreiras dominou em femininos. A atleta do Grupo Desportivo de Bragança concluiu a prova em 01:26:30, seguida de Rosária Sebastião (GCB) no segundo lugar e Fátima Coelho no terceiro.

E masculinos a vitória foi de Nelson Loureiro, da equipa O Praticante.pt, com o tempo de 01:07:45. António Pereira (CTM Vila Pouca de Aguiar) conseguiu a segunda posição e David Pestana (Bombeiros da Mêda) a terceira.

O Ansiães Douro Trail 2021 contou com 431 participantes de vários pontos do país, o maior número de sempre da prova e que surpreendeu a organização. “Foi uma aposta grande em termos de turismo natureza associado ao desporto e competição. Não há dúvidas que a adesão tem sido cada vez maior e esta edição superou as expectativas”, afirmou João Gonçalves, presidente do Município de Carrazeda de Ansiães.

O autarca não tem dúvidas da importância da prova e o impacto que tem na economia do concelho. “Todos os atletas trazem família ou amigos e muitos vieram um dia antes da prova. O que significa que ficaram alojados no concelho ou concelhos vizinhos”.

A prova regressa em 2022 e com novidades. “É uma prova para manter. No próximo ano vai passar por outras freguesias, será um pouco mais curta, com mais subidas, mais descidas e também com vista para o Douro”, anunciou João Neves da Portugal NTN, que co-organiza o evento.

A terceira edição do Ansiães Douro Trail pontuou para a Taça de Portugal de Trail 2021.