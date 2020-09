Ruas de Macedo de Cavaleiros ganharam cor com o I Festival de Arte Urbana

Foram personalizadas as caixas eléctricas com os rostos de grandes nomes da literatura portuguesa, a animação de rua com estátuas vivas e música não faltou e ainda foram realizadas instalações de arte. Os mais novos puderam também participar e criaram uma panóplia de “caça sonhos” que está patente na Casa Falcão. Fausto faz parte do grupo de animação Izi Fun e participou no festival, animando pequenos e graúdos. “Passámos pelas escolas, animando as crianças que não nos queriam deixar sair de lá porque é uma festa. Fazemos brincadeiras, interagimos com as pessoas, fazendo estátuas vivas que as pessoas pensam que são verdadeiras, espalhando risos e muita alegria por onde passamos”, contou. Já Joana Brito, do centro artístico “A Casa do Lado”, deu cor às caixas eléctricas da rua Guerra Junqueiro. “Neste caso são duas interpretações diferentes de dois dos poemas de Guerra Junqueiro, o “Melro” e a “Vinha do Senhor”. É uma metamorfose da personagem com o próprio poema. Como o espaço também é limitado, tentámos interpretar um pouco de cada um dos poemas à nossa maneira”, explicou a artista. O festival permitiu tornar mais atractivas as ruas de Macedo que normalmente não eram visitadas, segundo a vice-presidente do município. “Esperemos que com isto haja mais interesse por iniciativas deste género e que traga gente a Macedo, que as pessoas tenham vontade de vir visitar. Achei piada que já houve alguém que se entusiasmou e perguntou se seria possível pintar um armário eléctrico na sua rua. Vamos ver o que é possível fazer”, referiu Elsa Escobar.