Ruben Gonçalves regressa ao GDB

Ruben Gonçalves está de regresso ao Grupo Desportivo de Bragança. O jovem jogador volta a vestir a camisola dos canarinhos após a passagem pelo CD Tondela, onde realizou 35 jogos com a camisola dos sub-19 dos “Auriverdes”.

O defesa chegou ao CD Tondela na época passada, depois de se ter estreado nos seniores do G.D. Bragança, no Campeonato de Portugal, ainda com 16 anos. No clube dos Beirões chegou a integrar os trabalhos do plantel principal e foi mesmo inscrito na 1ª Liga. O CD Tondela foi, entretanto, despromovido e vai disputar a 2ª Liga.

Ruben Gonçalves é o sétimo reforço do Bragança para a nova temporada e junta-se ao restante plantel na próxima quarta-feira, dia 3 de Agosto, no início dos trabalhos de pré-época.