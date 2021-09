Rui Borges vai assumir o comando técnico do Nacional após saída da Académica

Rui Borges deixou o comando técnico da Académica. O mau início de época da Briosa ditou a saída do treinador mirandelense. A formação de Coimbra sofreu uma derrota caseira, 1-2, ontem, frente ao Vilafranquense, e soma apenas dois pontos em seis jornadas já realizadas da Liga 2 SABSEG.

E o próximo destino de Rui Borges deve passar pela Madeira. Segundo a edição online do jornal A Bola, o treinador, de 40 anos, deverá ser o sucessor de Costinha no comando técnico do Nacional. A confirmar-se, Rui Borges poderá estrear-se já no próximo sábado na Taça de Portugal frente ao F.C. Vinhais.

Os insulares ocupam o 13º lugar da Liga 2, com sete pontos em seis jornadas.

Rui Borges iniciou a carreira de treinador no S.C. Mirandela, seguiu-se o Académico de Viseu e a Académica de Coimbra.