Rui Eduardo Borges não renova com o S.C. Mirandela

Rui Eduardo Borges não vai renovar com o S.C. Mirandela ao contrário do que tinha avançado no passado domingo, no final do jogo com o Maria da Fonte, em entrevista à Rádio Brigantia. Uma partida que os alvinegros perderam por 1-0, relativa à última jornada da série 2 da Fase de Acesso à Liga 3.