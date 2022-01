Rui Muga conquista segundo lugar no pódio da São Silvestre de Vila Real

Sábado foi dia de Corrida de São Silvestre em Vila Real. Foi a 15ª edição da prova estava agendada, inicialmente, para 2 de Janeiro mas acabou por ser adiado devido à pandemia para o dia 29.

A tradicional corrida contou com cerca de duas centenas de participantes de várias localidades do país. Do distrito de Bragança, o C.A. Macedo de Cavaleiros fez-se representar por 11 atletas e o F.C. Vinhais por um.

Rui Muga conseguiu a melhor classificação. O atleta do Macedo ficou no segundo lugar da classificação geral e foi primeiro em M35, com o tempo de 30:59, a 16 segundos do vencedor, Paulo Paula (São Salvador do Campo). O pódio da geral ficou completo com Vítor Oliveira (GDC Guilhovai) no terceiro lugar.

Quanto a Carlos Lopes terminou na quarta posição da geral e foi terceiro em M40, José Carvalho foi quinto classificado nas contas gerais e quarto em M40.

No top 10 da prova ficou ainda Nuno Pereira que foi sexto da geral e segundo classificado em M35.

O C.A. Macedo de Cavaleiros fez-se representar ainda por Nuno Fernandes (39º), Carlos Carneiro (40º), João Chumbo (58º), Hélder Deveza (75º), Jean Marcereau (122º), Hélio Vila Franca (175º) e Rui Lopes (176º).

De destacar ainda a participação de Rubem Santarém. O atleta do F.C. Vinhais terminou no 37º posto da geral e foi 10º em seniores.