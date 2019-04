Rui Muga e Aurora Cunha apadrinham Corrida das Cantarinhas

Rui Muga é uma referência do atletismo regional e nacional e Aurora Cunha, antiga atleta do FC Porto, destacou-se em provas de corta-mato, meio-fundo e fundo. Entre os vários títulos conquistados destacam-se as três medalhas de ouro no mundial de estrada (1984, 1985, 1986) ou as vitórias nas maratonas de Paris (1988), Tóquio (1988), Chicago (1990) e Roterdão (1992). Aurora Cunha terminou a carreira em 2000.

À semelhança das edições anteriores são esperados cerca de 700 participantes para a corrida dos 10 km e 5km, de juvenis, infantis, iniciados, escolares e na caminhada. A novidade deste ano é a prova de 5 km.

A Corrida das Cantarinhas é organizada pelo Ginásio Clube de Bragança.