Rui Muga e Rosa Madureira vencem Trail dos Diabos

Com este triunfo na capital do fumeiro o atleta do Clube Académico de Mogadouro reforçou a liderança na competição.

O pódio em masculinos ficou completo com José Carvalho na segunda posição e Pedro Rodrigues no terceiro lugar, também do C.A. Mogadouro.

Em femininos Rosa Madureira (Marco 09) foi a grande vencedora seguida de Lucinda Moreiras (GD Bragança) e Júlia Conceição (FC Penafiel) na segunda e terceira posição, respectivamente.

Lucinda Moreiras, que venceu por categorias (veteranas F50), continua a liderar o campeonato.

O Trail dos Diabos contou com cerca de uma centena de atletas e foi organizado pelo Município de Vinhais.

A próxima etapa do Campeonato Distrital de Corrida de Montanha da Associação de Atletismo de Bragança está marcada para o dia 15 de Março, o KM Vertical, em Alfândega da Fé.