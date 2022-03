Rui Muga e Rosa Madureira vencem Trilhos de Mogadouro

A 18ª edição dos Trilhos de Mogadouro – Amendoeiras em Flor levou, este domingo, a terras de Trindade Coelho mais de uma centena de atletas.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros dominou o pódio do Trail Longo em masculinos. Rui Muga, que correu em casa, já que é natural de Mogadouro, foi o grande vencedor do percurso de 21 quilómetros, seguido de Carlos Lopes na segunda posição, e primeiro em Veteranos 1, e de José Carvalho no terceiro lugar e vencedor em Veteranos 2.

No Trail Curto, de 12 quilómetros, o Macedo também colocou atletas no pódio da geral, Carlos Carneiro foi o vencedor e João Chumbo ficou na terceira posição.

Em femininos, Rosa Madureira (Marco 09) venceu o Trail Longo. A melhor atleta do distrito de Bragança foi Lucinda Moreiras (Grupo Desportivo de Bragança) que terminou no terceiro lugar e venceu em Veteranas 50.

Já Ana Moreira, atleta do Grupo Mirandela a Correr, arrecadou o primeiro lugar no Trail Curto e Ruben Santarém (F.C. Vinhais) venceu em juniores e foi 16º da geral.

Por equipas, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros foi o vencedor.

O XVIII Trilhos de Mogadouro – Amendoeiras em Flor faz parte do programa da “XXXV Feira Franca dos Produtos da Terra – Amendoeiras em Flor 2022” e foi promovido pelo Município de Mogadouro.