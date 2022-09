Rui Muga um mogadourense de referência

É a actual referência do atletismo no distrito de Bragança e um dos melhores a nível nacional. Rui Muga, bicampeão nacional de Corrida de Montanha, é uma das maiores figuras do concelho de Mogadouro e tem levado a bandeira da sua terra natal aos vários pontos do país e também ao estrangeiro, em representação da selecção nacional.

O gosto pelo atletismo surgiu ainda em criança e começou, à semelhança de qualquer miúdo, por participar nas provas de corta-mato do Desporto Escolar. O potencial já era visível, mas durante alguns anos o seu talento para a modalidade pareceu ter adormecido.

Mais tarde, aos 22 anos, Muga decidiu voltar a competir e nada melhor do que recomeçar em casa, em Mogadouro, nos Trilhos. “Tinha participado nos corta-matos escolares até aos 16 anos e depois entrei naquela fase em que os miúdos começam a beber umas minis, a sair e afastei-me um pouco do deporto. Mais tarde, aos 22 anos, voltei a interessar-me pelo atletismo e participei nos trilhos onde vi que tinha de treinar muito se quisesse continuar”, recordou o atleta.

O bom desempenho na prova despertou a atenção do Ginásio Clube de Bragança (GCB) e os seus responsáveis não perderam tempo, contrataram Rui Muga. No GCB esteve cinco anos, seguiu-se o F.C. Mogadourense, o regresso ao Ginásio Clube de Bragança, o C.A. Mogadouro, a AJAM e o C.A. Macedo de Cavaleiros, clube que representa actualmente.

Na memória de Rui Muga tem bem gravado a primeira internacionalização com as cores de Portugal, na Áustria, em 2008. “Foi a primeira vez que fui à selecção nacional de corrida de montanha. Tinha ficado no terceiro lugar no nacional e, tal como agora, são seleccionados os primeiros quatro”.

No ano seguinte, em 2009, Muga conquistou o primeiro título nacional. “Foi no Luso, na Mealhada, foi um sentimento de emoções muito grande. Ser campeão nacional é algo indiscritível. O primeiro é sempre muito especial”.

Aos 38 anos, Muga está no auge da carreira e nos últimos dois anos conquistou dois títulos nacionais de corrida de montanha. A estes juntam-se várias vitórias alcançadas em provas um pouco por todo o país e Espanha. “Penso que estes últimos dois anos são os melhores da minha carreira, fruto de uma maturidade maior e de maior dedicação. Quero dedicar-me ainda mais nos próximos dois. Até aos 40 anos ainda vou melhor mais”, disse a sorrir.

Mas, no palmarés de Rui Muga falta uma medalha de ouro colectiva, com as cores de Portugal. “Penso que estamos muito perto disso. A nível individual é mais difícil, até porque estão a aparecer atletas muito jovens na montanha e torna a nossa tarefa mais complicada”.

E isso pode acontecer ainda este ano no Campeonato do Mundo de Corrida de Montanha, na Tailândia, de 3 a 6 de Novembro. Rui Muga está no lote de convocados, juntamente com os colegas de equipa José Carvalho e Carlos Lopes.

No palmarés do atleta transmontano estão quatro títulos de campeão nacional de corrida de montanha, 20 internacionalizações por Portugal em Campeonatos da Europa e do Mundo, e mais de 100 vitórias em provas nacionais.