Rui Muga vence Media Maratón Ciudad de Zamora

Rui Muga voltou a vencer em Zamora. O mogadourense subiu ao lugar mais alto do pódio, em masculinos, na XXXVI Media Maratón Ciudad de Zamora.

O atleta da AJAM arrecadou o quarto triunfo. “Zamora é uma cidade que adoro. O circuito é muito bom, embora este ano o calor tenha dificultado muito”, disse o atleta em declarações ao jornal La Opinión de Zamora.

Depois da competição em Espanha, Rui Muga participa no próximo dia 18 de Setembro na última etapa da Taça de Corrida de Montanha, na Guarda, e no dia 3 de Outubro no Campeonato Nacional de Corrida de Montanha, em Castro Daire. Rui Muga deverá ser um dos convocados para representar a Selecção Nacional de Corrida de Montanha no Campeonato do Mundo, em Fevereiro de 2022, na Tailândia

A Media Maratón Ciudad de Zamora por norma realiza-se em Março, mas a pandemia obrigou ao adiamento da prova para Setembro.

A prova contou com 757 participantes.