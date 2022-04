Rui Muga vence a mítica prova “12 km Manteigas – Penhas Douradas”

Rui Muga venceu, pela primeira vez, os 12 Km Manteigas – Penhas Douradas. A prova vai na 39ª edição e é a mais antiga corrida de montanha de Portugal. Um feito assinalável para o atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros que quebrou a hegemonia de Paulo Gomes, o atleta do G.D. Guilhovai venceu as últimas oito edições.

A prova de 12 km começou em Manteigas e terminou nas Penhas Douradas num percurso que começa com 800 metros de altitude e termina nos 1550 metros.

“Foi uma prova muito táctica. Aos 8 km comecei a ganhar uns metros e depois foi manter até ao fim. É uma prova sempre a subir e que termina com 1550 metros de altitude. Consegui vencer pela primeira vez, depois de vários anos a participar”, disse Rui Muga que terminou a prova em 00:49:43.

Na segunda posição ficou Paulo Gomes (G.D. Guilhovai) e na terceira José Carvalho do C.A. Macedo de Cavaleiros.

O emblema verde e amarelo colocou mais dois atletas no top 10 da classificação geral, Carlos Lopes terminou no quarto lugar e Ilídio Moreiras foi sexto. O Macedo venceu por equipas.

A 39ª edição da corrida de montanha 12 Km Manteigas – Penhas Douradas estava inicialmente agendada para o dia 07 de Março de 2021, mas foi adiada devido à pandemia.

A prova foi organizada pelo Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Manteigas.