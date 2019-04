Rui Novais vence segunda Volta ao Nordeste

Foram quatro dias intensos e com mexidas constantes na classificação. A certeza em relação ao vencedor desta segunda edição só chegou bem depois de Marco Alves cortar a meta na primeira posição. O ciclista da Precious Space/Soutense /Centro de Fisioterapia impôs-se na última etapa, que ligou Mirandela a Bragança, à semelhança do que tinha acontecido na primeira, entre Mogadouro e Miranda do Douro, mas não foi suficiente para vencer a II Volta ao Nordeste.

Rui Novais é o sucessor de Sancho Cruz no quadro de vencedores da prova. O ciclista vilarealense da Skoda Irmãos Leite – Tourencinho atribuiu o mérito individual ao trabalho realizado por toda a equipa.