Rui Pires já treina após paragem de cinco meses

Rui Pires espera voltar aos relvados no início da temporada 2020/2021. O jogador mirandelense lesionou-se no passado em Dezembro ao serviço do Troyes, da 2ª Liga francesa, e pelo qual realizou 14 jogo.

O médio, de 22 anos, contraiu uma lesão grave, uma rotura dos ligamentos cruzados, e teve mesmo que ser sujeito a uma cirurgia no dia 9 de Dezembro. Cinco meses depois, Rui Pires já treina com muitas cautelas. “Apesar desta situação que todos estamos a viver com as limitações devido à pandemia, sempre consegui fazer a minha fisioterapia, estou a melhorar e até já comecei a treinar no campo aos poucos, coisas simples, mas que representam uma grande alegria para mim, cinco meses depois de ter sido operado”, contou em entrevista à Rádio Terra Quente.

Quanto ao regresso aos relvados só deverá acontecer na próxima época. “Os médicos dizem-me para ter muita cautela porque é uma lesão complicada e ainda falta muito tempo para ficar a cem por cento. O importante agora é recuperar bem e voltar em força na próxima época”, acrescentou.

A recuperação está a ser feita no Porto, mas Rui Pires ainda não sabe quando pode viajar para França de forma a completar todo o programa de recuperação.

Na mesma entrevista, o futebolista confessou que ficou triste com o cancelamento do campeonato francês devido à Covid-19. “A verdade é que tínhamos aspirações em chegar à primeira Liga e quando foi interrompido o campeonato ainda faltavam dez jornadas e estávamos apenas a dois pontos do segundo e a três do primeiro, tudo ainda podia acontecer. É pena, mas que temos de aceitar e tentar no próximo ano essa subida”.

O mirandelense tem contrato com o Troyes até 2022. Rui Pires chegou ao clube francês no início desta temporada depois de 12 anos no F.C. Porto.

Foto de ESTAC Troyes