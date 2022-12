Rui Teixeira e Carla Martinho vencem 2ª Corrida São Silvestre de Mogadouro

Rui Teixeira, em masculinos, e Carla Martinho, em femininos foram os vencedores da 2ª Corrida de São Silvestre de Mogadouro.

A prova aqueceu, este sábado, a noite bastante fria do nordeste transmontano e contou com cerca de 250 atletas.

O atleta do Sporting CP cortou a meta isolado. Rui Teixeira completou os dez quilómetros em 30 minutos e 1 segundo e contou com forte concorrência. “Tinha a ambição de ganhar, respeitando os adversários de grande valor, sabia que a tarefa ia ser difícil mas a meio da corrida joguei a minha cartada para me distanciar dos adversários e consegui. O percurso era um pouco acidentado, mas é bom para criar dificuldades”, referiu.

O sportinguista, que já é uma presença assíduas nas provas realizadas no distrito de Bragança, destacou ainda a boa organização da prova. “Parabéns a Mogadouro por nos criar este ambiente com muita luz, com muita gente, tanto a participar como a apoiar”.

Em masculinos o pódio ficou completo com Miguel Ribeiro (CA Olímpico Vianense) no segundo lugar e Paulo Barbosa (SC Braga) na terceira posição.

O mogadourense Rui Muga, que representa o C.A. Macedo de Cavaleiros, foi o atleta do distrito que conseguiu melhor classificação, terminou no sétimo lugar com o tempo de 31 minutos e 23 segundos.

Em femininos, Carla Martinho dá-se bem por terras transmontanas. Depois de ter vencido a Meia-Maratona das Cantarinhas de Bragança, em Maio deste ano, a atleta do Recreio Desportivo de Águeda venceu em Mogadouro, terminando a corrida em 34 minutos e 57 segundos. “Trás-os-Montes dá-me sorte e o distrito de Bragança é a minha zona talismã. Há uns anos vim aqui, a Mogadouro, fazer uma corrida de montanha e venci”.

Carla Martinho foi a mais rápido no sector feminino mas teve concorrência forte. “Foi difícil. O lote de atletas é bom e qualquer uma de nós podia ganhar. Estou muito feliz por vencer. Parabéns à organização, o percurso era muito bom e juntou imensa qualidade. É uma noite fria e quente pelo apoio de toda a gente”, acrescentou.

Susana Santos (CD Feirense) na segunda posição e Andreia Santos (CD Feirense) no terceiro lugar completaram o pódio.

Na prova participaram os atletas da recém-criada Escola Municipal de Atletismo de Mogadouro. Um motivo de satisfação para o presidente do município, António Pimentel, quer ver a prática de atletismo crescer no concelho. “Estamos a dar os primeiros passos com a criação da Escola de Atletismo para potenciar esta modalidade no nosso concelho e que permite aos nossos atletas competir de forma federada”.

O autarca acredita que é possível fazer da prova uma referência no distrito e antevê o aumento do número de atletas no próximo ano. “Estamos a criar as condições para que possamos ter uma divulgação correcta e competente para atingir o lugar que Mogadouro pretende. Fazer desta prova uma corrida de excelência no distrito”, afirmou.

A prova contou ainda com corridas para os mais novos e uma caminhada. A nível colectivo a vitória foi para o C.A. Macedo de Cavaleiros.

Confira os resultados dos restantes escalões:

Classificação absoluta

Benjamins

1-Diogo Gomes (EMA Mogadouro)

2-Lara Bérrio (EMA Mogadouro)

3-Ema Costa (EMA Mogadouro)

Infantis

1-Victoria (FC Penafiel)

2-LuíS Martins (EMA Mogadouro)

3-Leandro Cortinhas (EMA Mogadouro)

Iniciados

1-Miguel Rito (EMA Mogadouro)

2-Diogo Cepeda (EMA Mogadouro)

Juvenis

1-Luís Magno (FC Vinhais)

2-Eduardo Pires (FC Vinhais)

3-David Ferreira (Individual)