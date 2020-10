Rural Castanea reduzida a fim-de-semana gastronómico

É o caso da XV Rural Castanea, prevista para os dias 23, 24 e 25 deste mês. O município de Vinhais decidiu realizar algumas actividades online e manter o fim-de-semana gastronómico. Os restaurantes aderentes terão que dar a conhecer aos visitantes pratos com castanha, uma forma de promover o fruto, a principal atracção do certame. Tendo em conta as normas emanadas pela Direcção Geral de Saúde, estão previstas outras acções de promoção. “Haverá ainda outras actividades para atrair pessoas, como a entrada grátis no Parque Biológico, a realização de um sorteio de um fim-de-semana, totalmente gratuito, no Parque e a entrega de um quilo de castanhas a cada duas pessoas que vão comer ao restaurante”, contou Luís Fernandes. Apesar do cancelamento do certame, o presidente da câmara acredita que os produtores não terão problemas para escoar a castanha, porque só uma pequena parte ali negociada. Porém, o mesmo já não acontecerá com os comerciantes locais. “Eram três dias com grande dinâmica em termos de pessoas e que era importante para a economia local”, acrescentou. No que diz respeito a outras iniciativas, como as Jornadas Técnicas do Castanheiro, os concursos de castanha e do mel e os showcookings, que marcam habitualmente a programação, este ano vão realizar-se através da internet. “Uma forma de dinamizar e divulgar os produtos”, referiu Luís Fernandes. No concelho de Vinhais a castanha rende cerca de 15 milhões de euros, por ano.

Município cria plataforma online

“Saberavinhais.com” é a nova plataforma do município, criada pelo gabinete de apoio ao empreendedor, que tem como objectivo ajudar os comerciantes locais e os agricultores a escoar as produções em tempos de pandemia. A partir de agora, as pessoas já vão poder comprar à distância os produtos tradicionais de Vinhais, como a castanha, o mel, os cuscos e o característico fumeiro. “Uma iniciativa dentro daquelas que se tem vindo a tomar neste contexto de pandemia, no sentido de ajudar os produtores locais a escoar os produtos. Alguns produtores de mel já o estão a fazer através da plataforma”, referiu o presidente da câmara, salientando que já está disponível e que os produtores interessados já podem aderir.