“Saio realizado”. Patrick Simão termina carreira no futsal

O futsalista Patrick Simão realizou este sábado o último jogo da temporada em casa e da carreira. E a despedida não podia ter sido melhor. O Macedense venceu por 8-3 e Patrick apontou o primeiro golo. O jogador, de 33 anos, que tem todo um passado ligado ao GDM, deixa a quadra de jogo para iniciar novos planos profissionais e familiares.

“Foi uma decisão muito pensada”, confessou o camisola 17 do GDM, e que não foi tomada “de um dia para o outro”. “É necessário parar para dar mais atenção à família e aos negócios”, acrescentou.

Dos 13 anos de Grupo Desportivo Macedense como sénior e das duas temporadas no Clube Académico de Mogadouro, Patrick Simão tem uma bagagem cheia de amizades e muitas memórias. “Ficam as amizades, as memórias e as vivências. Passei momentos fantásticos aqui, no pavilhão do GDM, e também em Mogadouro. São dois clubes que ficam no meu coração”.

Todos os jogos foram especiais, sobretudo os da Taça de Portugal de Futsal. A passagem do clube pelo distrital nas épocas 2014/2015 e 2015/2016 é lembrada pelo jogador. “Lembro-me de dois anos no distrital em que dei tudo para ajudar o Macedense a regressar ao nacional. Foi muito complicado. Mas até na distrital lembro-me da final com o SC Moncorvo e que tivemos de inverter o resultado. Termino realizado”.

Patrick Simão termina a carreira, mas não a paixão pelo futsal. “A minha paixão pelo desporto, pelo futsal continuará cá. Acredito que no futuro posso desempenhar outro papel, mas não para o ano, pois preciso mesmo de parar. Se me vejo como treinador? Não. Ainda me vejo muito como jogador”.

Na hora da despedida, o jogador deixou ainda um agradecimento aos adeptos “por todo o carinho” e aos colegas de equipa que o acompanharam nesta caminhada do futsal.

Patrick Simão é uma das referências do Grupo Desportivo Macedense. O jogador de 33 aos vai terminar a carreira logo após o jogo com o Dínamo Sanjoanense, marcado para o próximo domingo, o último da temporada para o GDM.