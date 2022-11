Sancum faz hat-trick no triunfo do Carção frente aos Estudantes Africanos

Depois da derrota por 0-1 com o Argozelo para a Taça Distrital, o Carção foi a Bragança vencer os Estudantes Africanos por 2-5, em jogo da sexta jornada da Divisão de Honra Pavimir.

Sancum foi o homem do jogo ao fazer hat-trick. O avançado abriu o activo aos 14 minutos, após assistência de Nuno Machado.

Na recta final da primeira metade, Danilo igualou para os Estudantes aos 43’, mas a equipa de António Forneiro rapidamente voltou à vantagem e fez jus ao ditado “no aproveitar é que está o ganho” face a dois erros da formação da casa. Sancum bisou aos 45 minutos e Boris colocou o marcador em 1-3 aos 45’+4.

Na segunda metade, Sancum voltou a marcar. O guineense fez o 1-4, o terceiro da conta pessoal, logo aos 49’.

Aos 76’, Diego Oliveira saltou mais alto que a defesa dos Estudantes e de cabeça dilatou o resultado para 1-5.

As contas do jogo ficaram fechadas aos 85’. Derry marcou de livre directo e fixou o resultado em 2-5.

José Alves, técnico dos Estudantes, lamentou alguns erros que acabaram por ditar a vitória do adversário. “Foi um jogo difícil. Na primeira parte entrámos bem e penso que fizemos um bom jogo. Mas, acabámos por cometer três erros que deram três golos para a equipa adversária”.

E para António Forneiro, treinador do Carção, não foi um jogo fácil, apesar do resultado expressivo. “Sabíamos que do outro lado estava uma equipa bem orientada e que se ganhássemos seria pela margem mínima. Nós vínhamos de uma derrota e queríamos vencer para sair de um lugar que não é nosso”.

O Carção está no nono lugar com seis pontos. Os Estudantes Africanos seguem logo atrás, na 10ª posição, com quatro pontos.

Mirandela cada vez mais líder

No topo da tabela classificativa não há mexidas. O O S.C. Mirandela venceu no terreno do Forte Carrazedense por 0-4 e continua na liderança, invicto, com 18 pontos. Riça, que bisou, Henrique Almeida e Moubarak marcaram os golos da vitória.

Logo atrás, na segunda posição, encontra-se o G.D. Moncorvo. A formação treinada por Nuno Lima venceu o F.C. Vinhais por 3-0, com golos de Falcão, Diogo Rafael e João Loureiro.

Em Macedo de Cavaleiros houve dérbi concelhio. O jogo colocou frente a frente o Macedo e os Lusos com triunfo da equipa de José Carlos Afonso por 2-0. Luca e Mata marcaram para o Macedo.

Destaque para o Mirandês que regressou às vitórias. A equipa de Nuno Rangel somou um triunfo por 3-0 frente ao Vila Flor SC. Michel Pinto, Juliano e Francisco Cardoso marcaram os tentos da vitória.

Nuno Fernandes estreia-se com um empate

E empate a três bolas foi o resultado do jogo entre Rebordelo e Argozelo naquele que foi o jogo de estreia de Nuno Fernandes no comando técnico da formação argozelense.

O treinador, de 40 anos, assumiu o leme da equipa na quinta-feira, após a saída de Fernando Teixeira.