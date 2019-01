Sandra Cabral iniciou participação no Campeonato Nacional de Ultra-Trail

Sandra Cabral competiu nos 45 km com um acumulado de 2300 metros. Sandra Cabral concluiu a prova na 48ª posição em femininos e foi 12ª em veteranas F45 com o tempo de 08h03m55s.

“Foi uma prova muito dura e mais técnica do que ano passado, mas consegui tirar quatro minutos ao resultado de ano passado”, disse a atleta.

A brigantina estreou-se no nacional de Ultra-Trail em 2018, terminando no nono lugar. Este ano, Sandra Cabral quer subir na tabela classificativa. “Gostava de ficar acima do sétimo lugar. Em 2018, até à prova de Abrantes, estava bem classificada mas foi uma época em tive várias competições, incluindo a preparação para o Monte Branco”.

Além do Campeonato Nacional de Ultra-Trail, a brigantina vai participar no Circuito Nacional de Endurance, nos 100 km, que começa a 29 de Fevereiro.

Nos “Trilhos dos Reis” participou ainda Carla Angueira, também do Ginásio Clube de Bragança, nos 25 km, terminando em 56º da geral feminina e no 13º lugar em veteranas F40, com o tempo de 04h15m03s.