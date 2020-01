São Julião de Palácios recebe prova de abertura Taça de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança

Este ano, o calendário de XCM contempla dez provas e tem novidades com destaque para a 1ª edição da Maratona do Butelo e das Casulas, em Bragança, no dia 23 Fevereiro, a Maratona de Sendim (21 de Junho) e o regresso do Open da Vimont a 4 de Outubro na localidade de Vila do Monte, em Macedo de Cavaleiros.

A Taça de XCM vai terminar a 8 de Novembro com a II Rota BTT de Izeda.