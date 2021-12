São Silvestre aqueceu final de tarde gelada em Mirandela

Mirandela voltou a ser palco da típica corrida de final de ano. A São Silvestre animou e aqueceu o final de tarde gélido do passado sábado.

A cidade do Tua recebeu 230 atletas de vários pontos do país na terceira edição da prova.

A vitória foi para Braga em masculinos. Paulo Barbosa cortou a meta isolado com o tempo de 00:30:51, depois de ter andado até ao quilómetro cinco no grupo da frente. “Não conhecia o percurso. Não sabia se era um percurso rápido ou não e decidi numa fase inicial resguardar-me um pouco. Depois, a meio da prova decidi fazer a minha corrida e atacar para a vitória”, disse o atleta do SC Braga.

Ainda em masculinos, Rui Muga foi o melhor do distrito. O atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros terminou no segundo lugar, gastou 00:30:56, a mesma posição conseguida em 2020, depois de ter vencido a primeira edição. “Foi uma prova muito bem disputada e com um nível elevado. Um grupo de cinco ou seis atletas até aos seis ou sete quilómetros andou sempre na frente da corrida. Na parte final destacou-se o Paulo Barbosa, o campeão nacional de corta-mato curto. É uma atleta de muito valor”, destacou Muga.

O pódio em masculinos ficou completo com Alexandre Venâncio (casa do Benfica de Faro) no terceiro lugar com o tempo de 00:30:58.

No sector feminino, Andreia Santos (Recreio Desportivo de Águeda) repetiu o triunfo de 2020 e destacou o facto de as competições regressarem aos poucos após a paragem longa devido à pandemia. “O percurso não era difícil. Este mês estou a realizar provas todos os fins-de-semana e as corridas de São Silvestre são as provas melhores e mais conhecidas”.

Susana Vilela (CS Lavra) ficou logo atrás, na segunda posição, e a brigantina Eva Fernandes (Grupo Recreativo Eirense) na terceira.

Organizar a prova ainda em cenário de pandemia foi “um verdadeiro desafio”, como salientou Hélder Silva do Grupo Desportivo Mirandela a Correr. “Não queríamos uma prova de grande escala mas sim uma prova com segurança para os atletas e isso foi conseguido. Estamos todos de parabéns, Mirandela está de parabéns”, concluiu.

