Sara Cordeiro a goleadora da selecção distrital de futsal sub-17

Sara Cordeiro foi claramente a “MVP” (Most Valuable Player) da selecção distrital de futsal feminino da A.F. Bragança no Torneio Inter-associações sub-17, que terminou esta sexta-feira, no distrito de Bragança.

A jogadora, de 16 anos, apontou sete golos em quatro jogos e foi determinante nas dinâmicas ofensivas da equipa. A atleta somou a segunda participação em torneio de futsal e não tem dúvidas da importância da prova no seu crescimento. “É sempre uma boa experiência para todas, para evoluirmos, tanto como equipa como individualmente. Penso que toda a gente gostou desta experiência, especialmente as mais novas”, sublinhou.

Sara Cordeiro não é uma jogadora de futsal de raiz. A atleta pratica futebol no S.C. Mirandela, onde tem mostrado valor no Campeonato Nacional Feminino sub-19. A adaptação foi simples. “Não foi difícil. É verdade que as dinâmicas são diferentes, mas é tudo uma questão de vontade. Consegui adaptar-me bem”.

Carregar a braçadeira de capitã é uma responsabilidade que Sara Cordeiro assume com “muito orgulho”. “É sempre um orgulho representar a selecção de Bragança. Estou muito feliz pelos resultados e pelo trabalho de toda a equipa”, destacou.

Jogar em casa “foi excelente”, na opinião da jogadora, pois houve “mais apoio” numa prova que serviu de observação de talentos.

Sara Cordeiro foi das jogadoras que mais se evidenciou na prova. A atleta, natural da Lousa, no concelho de Torre de Moncorvo, começou a dar os primeiros passos no futebol no F.C. Carrazeda, passou pela ADSP Vale do Conde e há duas temporadas que veste a camisola do S.C. Mirandela.