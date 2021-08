Saul Carvalho e Daniel Duarte são reforços para o Moncorvo

O Grupo Desportivo de Moncorvo garantiu os serviços dos defesas Daniel Duarte e Saul Carvalho.

Daniel Duarte representou o G.D. Foz Côa, da A.F. Guarda, na temporada passada e chega ao Moncorvo com ambição. O jogador brasileiro, de 24 anos, mostra-se rendido ao historial do clube. “Moncorvo é uma das equipas do distrito com maiores histórias e feitos, muitos títulos e conquistas. Vamos honrar a camisola e procurar a vitória em todos os jogos”, garantiu.

O defesa já trabalha com o restante grupo e diz ter ficado bem impressionado com a estrutura do emblema moncorvense. “A estrutura do clube é uma das melhores do distrito. A direcção, a equipa técnica, é realmente algo que chama atenção, de extrema organização. Tem tudo para correr muito bem e superar as expectativas”.

Daniel Duarte chegou a Portugal para estudar no IPB, em Bragança, conciliado com o futebol. Na altura, o jogador canarinho ingressou no F.C. Carrazeda de Ansiães, Nas duas temporadas seguintes representou o Macedo e na época passada o GD Foz Côa.

Quanto a Saul Carvalho é uma cara bem conhecida do futebol distrital e termina uma ligação de uma década ao Vila Flor SC, onde era o capitão de equipa.

Saul tem 41 anos e também já se destacou no futsal, com passagens pelo GDC Roios, Vila Flor SC, ADA Foz Côa, F.C. Carrazeda de Ansiães e Samões.