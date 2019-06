S.C. Mirandela anuncia mais duas contratações para o eixo da defesa

Depois de anunciadas as contratações de Tiago Coelho (ex-Ferreiras) e Bosingwa (ex-São Pedro da Cova), os alvinegros chegaram a acordo com Luan Oliveira, defesa central de 21 anos, e Felipe Borges, também central de 26 anos. Ambos os jogadores representaram o São Pedro da Cova na época passada.

No capítulo das renovações, Manecas, Amorim, Austin e Corunha estão garantidos por mais uma temporada.

O S.C. Mirandela vai iniciar os trabalhos de pré-época no dia 15 de Julho sob o comando técnico de Armando Santos, antigo guarda-redes dos mirandelenses entre 2010 e 2012.