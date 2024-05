SC Mirandela apresenta novo treinador e director desportivo para tentar chegar à Liga 3 no ano do centenário

Foi apresentado, na segunda-feira, o novo treinador do Mirandela. Trata-se de Daniel Ferreira, de 43 anos, que sucedeu a Tozé Pereira no comando técnico dos alvinegros. O novo técnico da formação mirandelense é natural de Santo Tirso e conta com passagens pelo Tirsense, FC Vilarinho, Sport Canidelo e nesta temporada orientava o São Lourenço do Douro.

Daniel Ferreira foi o treinador revelação na época 2022/2023, quando disputou ao serviço do FC Vilarinho um playoff de campeão. O técnico chega ao Sport Clube de Mirandela com o objectivo de vencer as competições distritais.

O Mirandela apresentou, na semana passada, Telmo Melo como novo director desportivo. Telmo tem 44 anos, é natural do Porto e iniciou o percurso como jogador no Futebol Clube do Porto, em 1990, e depois passou por outros clubes como o Salgueiros, o Infesta e terminou a carreira, em 2001, ao serviço do São Pedro da Cova.

O recente director desportivo aceitou o desafio “por ser tão ambicioso” e garante que vai entregar-se ao novo desafio de “corpo e alma”. “Tive afastado do futebol nos últimos anos, mas voltei na temporada anterior. Este projecto do Mirandela apaixonou-me, a cidade parece estar com o clube e o clube deve retribuir à cidade. Queremos aproveitar esta simbiose, para conseguir o objectivo de conseguir chegar à Liga 3 no ano do centenário, porque a cidade merece que o clube esteja em outros patamares”, destacou Telmo Melo.

Quanto às directrizes para construir o novo plantel, vão apostar em novos talentos para o campeonato no distrital. “Queremos apostar em jogadores da terra e em alguns atletas que estiveram cá na última época, mas queremos qualidade. Pretendemos começar a montar uma equipa que nos permita ter uma base da estrutura para entrar na Liga 3. Temos de procurar jovens talentos, diamantes por lapidar e queremos que haja retorno para o clube, por isso temos de apostar também na formação para, mais tarde, permitir encaixar alguma verba com direitos de formação”, contou.

Carlos Correia, presidente do Sport Clube de Mirandela, referiu que houve “muitos treinadores em cima da mesa”, no entanto “optámos pelo Daniel Ferreira” para tentar concretizar o desafio ambicioso “de chegar à Liga 3”.

Quanto ao novo desafio, “é um projecto para três anos e decidimos apostar no Daniel e no Telmo para nos ajudarem a conseguir o objectivo. É uma tarefa difícil, mas vamos tentar colocar o Mirandela na Liga 3 no ano do nosso centenário”, vincou Carlos Correia.

