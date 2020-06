S.C. Mirandela apresenta seis reforços para a nova temporada

A juventude é a nota dominante na construção do plantel do S.C. Mirandela para a temporada 2020/2021, no Campeonato de Portugal. A média de idades dos jogadores apresentados nos últimos dias é de 21 anos.

Para a baliza está assegurada a contratação do guarda-redes Carlos Madureira. O jovem guardião representou o Rio Tinto (Divisão de Elite da A.F. Porto) na temporada passada, depois das passagens pelo Lusitânia de Lourosa e Nogueirense. Carlos Madureira fez formação no Leixões e Coimbrões.

A defesa conta com outras duas caras novas: Luís Carlos (ex-Freamunde) e Rui Sousa (ex-Pedroso).

Os alvinegros chegaram ainda a acordo com os médios Tiago Carneiro (ex- FC Foz) e Diogo Ramalho, que chega da equipa B do Varzim.

Para a linha de ataque foi contratado Diogo Motty. O jogador, de 20 anos, chega à formação alvinegra por empréstimo do Santa Clara, depois de ter representado o Benfica de Castelo Branco na época transacta.

Diogo Motty é avançado e ao serviço dos Beirões participou em 12 jogos, um total de 601 minutos, e apontou um golo.

Da temporada passada transitam o experiente defesa central Nuno Corunha, de 37 anos, o jovem guarda-redes Gonçalo Castro, o médio Luís Amorim e o avançado Rui Ramos, com a penas 17 anos. São para já apenas quatro os jogadores que acertaram a renovação. Pedro Fernandes, titular da baliza dos mirandelenses há oito temporadas, deverá renovar por mais uma época, mas ainda não foi avançada qualquer informação nesse sentido.

O plantel alvinegro, que será orientado por Rui Eduardo Borges, conta para já com 10 jogadores.

Também a nível da formação o clube da cidade do Tua tem novidades. António Lemos é o novo director-geral das camadas jovens. Gilberto Vicente (ex-ADSP Vale do Conde) vai ficar responsável pelas equipas de juniores, juvenis e iniciados, e Ricardo Gomes (ex-GD Cachão) terá a seu cargo as formações de traquinas, petizes, infantis, benjamins e futebol feminino.