SC Mirandela com dois jogadores no 11 da jornada

Kenedy foi o homem do jogo com o Cerveira, no passado domingo, que os alvinegros venceram por 2-0. Os dois golos foram rubricados pelo jogador guineense.

Tanto Kenedy como Tiago Carneiro fazem parte do lote de reforços do S.C. Mirandela para esta temporada.

