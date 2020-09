SC Mirandela condena atitudes de jogadores do GDB e pede intervenção da FPF e Associação de Futebol de Bragança

As imagens que circulam nas redes sociais mostram alguns jogadores do GDB, num jantar de equipa, “alguns já passaram pelo SCM”, como refere o documento, a entoar os alegados cânticos de insultos.

A direcção alvinegra lamenta “a falta de valores e atitudes anti-desportivas” e pede a intervenção da Federação Portuguesa de Futebol e da Associação de Futebol de Bragança”.

No comunicado, os mirandelenses consideram, que “estas atitudes têm de ser punidas severamente para o bem do futuro do futebol”.

Contactada a Comissão Administrativa do G.D. Bragança, o porta-voz, Frederico Ricardo, garantiu uma resposta ainda esta segunda-feira, também em comunicado.