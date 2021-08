S.C. Mirandela dá goleada em jogo de preparação

Celso, Eduardo, Luiz Maia e Juan, que bisou, foram os marcadores de serviço neste terceiro teste da pré-temporada.

Celso está de regresso ao S.C. Mirandela. O médio, de 20 anos, representou os alvinegros em 2019/2020 e na época passada passou pelo Olhanense, onde realizou apenas um jogo.

O S.C. Mirandela iniciou a pré-época no dia 20 de Julho e já realizou três jogos de preparação, vitória por 1-0 com o Montalegre, igual resultado com o S.C. Vila Real e triunfo por cinco bolas a zero com a equipa sub-19 do G.D. Chaves.

No próximo sábado, dia 7, a turma mirandelense defronta o Pedras Salgadas.