SC Mirandela e Escola Crescer na lista da FPF com mais atletas federados

A Federação Portuguesa de Futebol terminou 2021 com 181 495 praticantes de futebol e futsal inscritos. Um número que segundo informações da FPF se apresenta “em linha com os dados obtidos no período homólogo em ano de pré-pandemia”.

A seis meses do final da temporada 2021/2022, a federação divulgou a lista dos 250 clubes com mais atletas federados inscritos da qual constam apenas dois emblemas da Associação de Futebol de Bragança: S.C. Mirandela e Escola Crescer.

O S.C. Mirandela surge na posição 210 com 205 atletas federados, dos quais 24 são praticantes femininos.

O clube alvinegro aumentou significativamente o número de atletas, 120, em relação à época passada. “É uma motivação para toda estrutura do SCM. Significa que o trabalho efectuado em termos estruturais valeu a pena, é um orgulho para nós ultrapassar a barreira dos 200 atletas é um sinal de confiança dos nossos atletas”, frisou Pedro Grilo, um dos directores-gerais para a formação.

Os mirandelenses querem voltar a colocar equipas de formação nos campeonatos nacionais. A última vez que competiram numa prova nacional em masculinos foi na época 20011/2012 em juvenis. Mas, há outras metas traçadas igualmente importantes para o clube. “A reorganização dos quadros directivos, estruturais e desportivos, a criação de espaços físicos para proporcionar melhores condições de trabalho e conforto a toda estrutura, incluindo atletas, tornar a formação cada vez mais autónoma a nível financeiro e mais competitiva”, acrescentou Pedro Grilo.

Quanto ao futebol feminino o clube conta actualmente com 24 jogadoras, sendo que a equipa sub-19 ocupa o terceiro lugar da série A no campeonato nacional. “O futebol feminino foi uma aposta na continuidade e se possível melhorar. É com enorme orgulho que estamos a assistir a excelente prestação da equipa feminina no campeonato nacional sub-19, também com muita esperança no futuro uma vez que se trata de uma equipa extremamente jovem, a média de idades é 16 anos”, destacou.

A lista divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol conta ainda com a Escola Crescer, de Bragança, no lugar 235 com 195 atletas. Na realidade são 208, segundo Paulo Lico, director desportivo do clube. “Até chegamos a ter 221 atletas inscritos, mas uns desistiram e outros mudaram de clube e agora temos 208”.

Os escalões mais atletas são os de benjamins (47) e de infantis (46).

Com 22 anos de história, a Escola Crescer é uma das referências no futebol de formação em Trás-os-Montes e o objectivo em todas as temporadas passa por colocar as suas equipas “nos três primeiros lugares em todos os escalões”, apontou Paulo Lico.

A lista dos 250 clubes com mais praticantes federados em Portugal é liderada pelo S.L. Benfica, com 741, na segunda posição surge o Leixões, com 729, e o pódio fecha com o Sporting CP no terceiro lugar, com 698.