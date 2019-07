S.C. Mirandela perde (1-0) jogo de treino com o Montalegre

A formação mirandelense alinhou de início com Pedro Fernandes na baliza; Tiago Coelho e Felipe Borges no eixo da defesa; Bosingwa no lado direito da defesa e Pacheco na esquerda; Franck, Austin e Fabrício no meio campo; Celso Hamadi, Elias e Timur no ataque;

Quanto ao Montalegre apresentou-se de início com Nuno Rafael, Nadinho, Álvaro Branco, Abel, Luan, João Fernandes, Lio, Ruben Neves, Zangão, Samate e Beto.

A equipa treinada por José Manuel Viage realiza o segundo jogo de treino da pré-época na próxima quinta-feira, dia 25, frente ao S.C. Vila Real.

Quanto ao S.C. Mirandela recebe o G.D. Bragança na quarta-feira, dia 24, no Estádio São Sebastião.

Foto de CDC Montalegre