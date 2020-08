S.C. Mirandela vai ter equipa B

O projecto vai avançar já esta temporada para competir no campeonato distrital de seniores da Associação de Futebol de Bragança.

Esta não é a primeira vez que os alvinegros têm uma equipa B. O clube da cidade do Tua participou no distrital nas temporadas 2013/2014 e 2014/2015.

O clube ainda não divulgou os detalhes do projecto, mas segundo o Nordeste apurou a equipa deverá contar com atletas da formação de juniores e integrar também jogadores do plantel principal.