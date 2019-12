S.C. Mirandela vence distrital de basquetebol em sub-16 femininos

A equipa da cidade do Tua confirmou a conquista do título, no domingo, após o triunfo por 66-17 com o Grupo Desportivo Macedense, na segunda mão da final da prova.

As mirandelenses partiam em vantagem já que tinham vencido o primeiro encontro, realizado em Macedo de Cavaleiros, por 26-74.

A conquista do campeonato distrital coloca o S.C. Mirandela na Taça Nacional de Basquetebol de sub-16 femininos.