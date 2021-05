SC Mirandela vence e dá um passo importante rumo à Liga 3

A derrota (4-1) com o V. Guimarães B não fez mossa no plantel do S.C. Mirandela. Muito pelo contrário. Os comandados de Rui Eduardo Borges cumpriram na perfeição o objectivo da terceira jornada da Fase de Acesso à Liga 3 e brindaram os adeptos, que continuam sem preencher as bancadas do São Sebastião, com um triunfo categórico.

A história do jogo ficou escrita nos últimos 45 minutos, depois de uma primeira parte sem oportunidades de golo, pautada pelo equilíbrio e muito disputada a meio campo. Diogo Motty foi mais uma vez preponderante no ataque do Mirandela. O camisola 11 deixou o primeiro aviso aos 13 minutos com um cabeceamento perigoso. Mas, a grande oportunidade da partida pertenceu ao Maria da Fonte. Xavier rematou forte à barra da baliza de Fábio Mesquita.

Os lances de bola parada foram decisivos para o desfecho do encontro. Motty abriu o activo aos 65’ na marcação de um livre directo e Edu fechou a contagem já em tempo de compensação, aos 90’+4, de penálti. Deste último lance resultou a expulsão do capitão dos minhotos. Ruizinho derrubou Mário Borges na área e viu cartolina vermelha directa.

No final do encontro, Rui Eduardo Borges era, como é óbvio, um técnico feliz, apesar de reconhecer que os minhotos “estavam por cima no jogo” quando a sua equipa chegou à vantagem.

Já Ivo Castro, treinador da turma da Póvoa de Lanhoso, lamentou a “falta de definição” no ataque, mas diz ter ficado com a sensação que a sua equipa “merecia mais”. Com o triunfo caseiro os mirandelenses sobem para a segunda posição, com quatro pontos, e estão em lugar de subida à Liga 3. Na próxima jornada, o SCM volta a jogar em casa com o Fafe.