S.C. Mirandela vence e segura liderança em sub-15

Núria Guedes e Beatriz Gonçalves mostraram veia goleadora. Núria fez hat-trick (24’, 38’, 49’) e Beatriz Gonçalves assinou um bis (8’, 34’).

A equipa mirandelense lidera o grupo A com sete pontos e vai terminar esta fase da competição no primeiro lugar seja qual for o resultado frente ao Viseu 2001 na última jornada.

Foto de S.C. Mirandela